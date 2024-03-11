Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры
Киев • УНН
"Государственный оператор тыла" подписал контракты на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины в 4 секторах по результатам первого раунда сбора предложений.
ГП "Государственный оператор тыла" заключило договоры на поставку питания для Вооруженных сил Украины по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия.
Согласно условиям договоров, поставки питания для ВСУ будет осуществляться в 4 сектора:
1. Волынская, Ровенская, Житомирская области;
2. Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области;
3. Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области;
4. Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.
Как отмечается, договоры заключены с компаниями-производителями без использования электронной системы. Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед.
Отчет о заключенных договорах включая названия компаний будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели, указали в ДОТ.
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Кроме того, сегодня ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставку в следующие сектора:
1) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области;
2) Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области;
3) Черновицкая, Ивано-франковская, Тернопольская области;
4) Львовская, Ивано-франковская, Тернопольская области;
5) Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области;
6) Закарпатская, Львовская, Ивано-франковская области;
7) Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области.
Как отмечается, ДОТ переобъявил сбор КП на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде:
8) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области;
9) Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области.
Дата и время подачи предложений: до 12.03.2024 18:00
Контекст
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой были псевдоэксперты, которые сотрудничали с государственным предателем Виктором Медведчуком и другими пророссийскими политиками.
Ранее из-за определения коллегии Шестого апелляционного административного суда, которым были удовлетворены исковые требования компании "Трейд Гранит Инвест" "Государственный оператор тыла" вынужден отменить 11 тендеров по поставке питания для украинской армии.
Эта фирма также могла быть причастна к информационной атаке на ДОТ.
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