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Посольство США отреагировало на попытку убийства помощника Президента Шефира

Киев  •  УНН

 • 16561 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине прокомментировало покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

"Уголовное насилие, в том числе в политических целях, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления. Мы приобщаемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорое расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

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