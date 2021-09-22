Посольство США відреагувало на спробу вбивства помічника Президента Шефіра

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"Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим. Бажаємо пораненому водію швидкого та повного одужання. Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальност", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Сьогодні, 22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

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