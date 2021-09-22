У Кремлі заперечують наявність "російського сліду" у справі про замах на Шефіра

Цитата

“На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків не в змозі виключити “російського сліду”, — сказав Пєсков, якого цитує ТАСС.

“Це, звичайно, не має нічого спільного з реальним станом справ, це скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану”, — додав представник Кремля.

Додамо

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія раніше заявив, що три версії замаху на першого помічника Президента Сергія Шефіра. За його словами, це “може бути російський слід”.



У той же час в прокуратурі версії злочину не стали розкривати, адже слідчі дії ще тривають.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що у Київській області скоєно замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.



У Національній поліції інформацію підтвердили.



Поліція Київської області проводить спецоперацію з розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.



Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.