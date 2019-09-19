Посол Украины лично встретился с Штайнмайером

“Пока все говорят о „формуле Штайнмайера“, лично пообщался с Федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления Президенту Владимиру Зеленскому, отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины”, — написал посол.

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по “формулы Штайнмайера” по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса было достигнуто 2 сентября.