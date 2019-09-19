Посол України особисто зустрівся зі Штайнмайєром
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник провів зустріч з Федеральним президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмайєром. Про зустріч Мельник повідомив у себе в Twitter, передає УНН.
“Поки всі говорять про „формулу Штайнмайєра“, особисто поспілкувався з Федеральним президентом Німеччини. Глава німецької держави передав найкращі вітання Президенту Володимиру Зеленському, відзначивши важливість його мирних ініціатив для припинення війни на Сході України”, — написав посол.
Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.