Послы РФ и Британии сделали совместное фото на фоне здания, где в 1943 году проходила встреча "союзников": в Тегеране это вызвало скандал

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом РФ Леваном Джагаряном на фоне исторического здания советского посольства в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

Детали

“После недавней публикации фотографии... посол Великобритании был приглашен в МИД, где ему сообщили, что этот неприемлемый шаг наносит ущерб стране, национальным чувствам и гордости народа Ирана”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, посол Британии заверил иранскую сторону, что “за этим шагом не стояло никаких дурных намерений и послы намеревались лишь напомнить о союзе РФ и Великобритании против гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны”.

Контекст

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи послов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция. После этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемым этот снимок. В связи с этим посол РФ в четверг был приглашен в иранское ведомство.

Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

По информации пресс-службы посольства РФ, “посол... Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности” на опубликованную дипмиссией фотографию Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране. Также отмечается, что “в ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства”. “Послом было выражено сожаление возникшим непониманием”, — говорится в сообщении.

В августе 1941 года началась совместная советско-британская операция “Согласие”, в ходе которой Союзники заняли территорию Ирана в условиях активной политики вмешательства со стороны гитлеровской Германии. 1 декабря 1943 года завершилась Тегеранская конференция при участии лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля, встреча которых проходила в посольстве Советского Союза.

По версии иранской стороны, шахский Иран занимал нейтральную позицию во Второй мировой войне и был втянут в нее в результате операции “Согласие”. В результате Тегеран лишился на годы военных действий самостоятельности, поскольку контроль за безопасностью в стране был разделен между СССР и Великобританией.

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