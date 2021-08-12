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Посли РФ та Британії зробили спільне фото на фоні будівлі, де у 1943 році проходила зустріч "союзників": у Тегерані це викликало скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Посол Великої Британії в Ірані Саймон Шеркліфф був запрошений в іранське МЗС у зв’язку з публікацією фотографії з послом РФ Леваном Джагаряном на фоні історичної будівлі радянського посольства у Тегерані. Про це повідомила в четвер пресслужба іранського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.

Деталі

“Після недавньої публікації фотографії... посол Великої Британії був запрошений в МЗС, де йому повідомили, що цей неприйнятний крок завдає шкоди країні, національним почуттям і гордості народу Ірану”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу, посол Британії запевнив іранську сторону, що “за цим кроком не стояло ніяких поганих намірів і посли мали намір лише нагадати про союз РФ і Великої Британії проти гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни”.

Контекст

11 серпня посольство РФ опублікувало фотографію із зустрічі послів Росії та Британії, на якій дипломати сидять на фоні історичної будівлі посольства, де проходила Тегеранська конференція. Після цього глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав неприйнятним цей знімок. У зв’язку з цим посол РФ в четвер був запрошений в іранське відомство.

Ambassador Levan Dzhagaryan’s meeting with the new head of the British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair , where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi

— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021

За інформацією пресслужби посольства РФ, “посол... Леван Джагарян був запрошений в МЗС Ірану з приводу виниклої неоднозначної реакції іранської громадськості” на опубліковану дипмісією фотографію Джагаряна разом з Шеркліффом на фоні російського посольства у Тегерані. Також зазначається, що “в ході бесіди, яка проходила в дружній атмосфері, іранській стороні були надані всі необхідні роз’яснення, які вже опубліковані в соцмережах посольства”. “Послом було висловлено співчуття виникли нерозумінням”, — йдеться в повідомленні.

У серпні 1941 року почалася спільна радянсько-британська операція “Згода”, в ході якої Союзники зайняли територію Ірану в умовах активної політики втручання з боку гітлерівської Німеччини. 1 грудня 1943 року завершилася Тегеранська конференція за участю лідерів СРСР, США і Великої Британії Йосипа Сталіна, Франкліна Делано Рузвельта і Вінстона Черчілля, зустріч яких проходила у посольстві Радянського Союзу.

За версією іранської сторони, шахський Іран займав нейтральну позицію у Другій світовій війні і був втягнутий у неї в результаті операції “Згода”. В результаті Тегеран позбувся на роки військових дій самостійності, оскільки контроль за безпекою в країні був розділений між СРСР і Великою Британією.

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