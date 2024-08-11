Последствия атаки рф на Киевскую область: 13-летнего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и травмой позвоночника

Двух взрослых и ребенка доставили в больницу с ранениями после атаки рф на Киевщину. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Председатель ОВА отметил, что прямых попаданий не зафиксировано. В результате падения вражеских целей погибли два человека. Отец и четырехлетний сын.

"Еще три человека доставлены в Броварскую многопрофильную клиническую больницу:

мужчина 1979 года рождения - перелом локтевой кости, ссадины тела;

женщина 1973 года рождения - ссадины тела, ушиб запястья и кисти;

ребенок 2011 года рождения - сотрясение головного мозга, травма позвоночника, подкожная гематома. Парень госпитализирован", - сообщил Кравченко и добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, по словам главы ОГА, последствия атаки пока фиксируются в трех районах области. Уже известно о полном уничтожении двух частных домов и повреждения различной степени еще 22. Повреждены 9 автомобилей. Кроме того, в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение купола церкви.

"Продолжаем работу. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - резюмировал он.

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