После консультаций с Федоровым и Сырским будут выработаны решения по армии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после консультаций с Михаилом Федоровым и Александром Сырским будут выработаны решения по армии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским будут выработаны решения по армии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения по армии будут выработаны", – говорится в сообщении.
Напомним
По данным издания Financial Times Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
То же издание отмечает, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет представления о том, как именно он собирается победить. Теория победы Сырского заключается просто в том, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей.