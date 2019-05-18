Порошенко подписал указ о Стратегии национально-патриотического воспитания
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Стратегии национально-патриотического воспитания". Соответствующий текст указа № 286/2019 был размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.
Порошенко "с целью дальнейшего развития в обществе национального сознания, формирование чувства патриотизма на основе духовности и нравственности, популяризации духовно-культурного наследия украинского народа, а также активизации взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений в вопросах национально-патриотического воспитания" в своем указе постановил:
1. Утвердить Стратегию национально-патриотического воспитания (прилагается на сайте).
2. Кабинету Министров Украины обеспечить в установленном порядке:
1) разработать и утвердить до 1 августа 2019 года план действий на 2020 - 2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания, утвержденной настоящим Указом;
2) разработка с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, организаций гражданского общества, ведущих отечественных ученых и утвердить до 1 декабря 2019 года государственную целевую программу по национально-патриотического воспитания;
3) подготовку и обнародование ежегодно до 10 октября отчета о выполнении в текущем году плана действий на 2020 - 2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания, утвержденной настоящим Указом;
3. Областным, Киевской городской государственным администрациям активизировать работу по национально-патриотического воспитания, в частности, с участием представителей координационных советов по вопросам национально-патриотического воспитания, образованных при местных государственных администрациях, а также органов местного самоуправления, организаций гражданского общества, разработать проекты областных (местных) целевых программ по национально-патриотическому воспитанию и способствовать их утверждению.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 13 октября 2015 года № 580 "О Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016 - 2020 годы".
Пятым пунктом добавляется, что "этот Указ вступает в силу со дня его опубликования".
Как сообщал УНН, Порошенко сегодня наградил Сенцова, Сущенко и Балуха государственной стипендией имени Лукьяненко, а также подписал указ пор награждения Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
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Так Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.