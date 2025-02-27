Попала в скандал с ветераном: заместитель главы Черновицкой ОГА подала в отставку

В Черновицкой областной военной администрации произошел скандал с заместителем начальника ОВА Аленой Атаманюк, в результате которого она написала заявление об увольнении.

Первый заместитель начальника Черновицкой ОГА написала заявление об увольнении. Это, в частности, произошло после недавнего скандала, где она назвала начальника управления по делам ветеранов «не ровней, чтобы сидеть рядом с ней». О своем решении об увольнении она сообщила в Facebook, передает УНН.

16 февраля в Facebook появилось сообщение пользователя Сани Соколовского, который опубликовал скриншот, где Атаманюк написала, что руководитель управления Валерий Вивчарюк ей «не ровня».

Первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Алена Атаманюк написала одному из работников управления по вопросам ветеранской политики Черновицкой ОГА в мессенджере, что, руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, так, как он ее не ровня

27 февраля, ачальник областной администрации Руслан Запаранюк опубликовал в своем Facebook сообщение, в котором сообщил, что против Атаманюк начато служебное расследование.

«По факту информации, которая распространена в социальных сетях относительно Алены Атаманюк, дал поручение безотлагательно начать служебное расследование. Оно будет быстрое, беспристрастное и объективное! Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе»,-говорится в заметке.

По словам самой Атаманюк, решение уйти с должности связано с резонансом вокруг нее, который, по ее мнению, может повредить сплоченности общества. Она также призвала к единству и попросила председателя ОВА Руслана Запаранюка подписать ее заявление.

Не хочу, чтобы вся эта ситуация, которая приобрела столь масштабный резонанс, разрушала общественную сплоченность и подрывала доверие ко всем значимым усилиям Буковины и областной военной администрации, в частности, для приближения победы в этой войне