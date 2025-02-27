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Потрапила у скандал з ветераном: заступниця глави Чернівецької ОВА подала у відставку

Потрапила у скандал з ветераном: заступниця глави Чернівецької ОВА подала у відставку

Київ  •  УНН

 • 17239 перегляди

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Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької ОВА, подала у відставку після скандалу. Вона написала у месенджері, що керівник управління ветеранів "не рівня" їй, що викликало суспільний резонанс.

У Чернівецькій обласній військової адміністрації стався скандал з заступницею начальника ОВА Альоною Атаманюк, в результаті якого вона написала заяву про звільнення. 

Перша заступниця начальника Чернівецької ОВА написала заяву про звільнення. Це, зокрема, сталося після нещодавнього скандалу, де вона назвала начальника управління у справах ветеранів "не рівнею, аби сидіти поруч з нею".  Про своє рішення про звільнення вона повідомила у Facebook, передає УНН.

  16 лютого у Facebook зʼявився допис користувача Сані Соколовського, який опублікував скріншот, де Атаманюк написала, що керівник управління Валерій Вівчарюк  їй "не рівня".

Перша заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Альона Атаманюк написала одному із працівників управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОДА в месенджері, що, керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч з нею, так, як він її не рівня

- пише Соколовський.

27 лютого, ачальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк опублікував у своєму Facebook допис, в якому повідомив, що проти Атаманюк розпочате службове розслідування.

"За фактом інформації, яка поширена в соціальних мережах щодо Альони Атаманюк, дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування. Воно буде швидке, неупереджене та обʼєктивне! Заява Альони Атаманюк на звільнення вже у мене на столі",—йдеться у дописі.

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За словами самої Атаманюк, рішення піти з посади пов’язане з резонансом навколо неї, який, на її думку, може зашкодити згуртованості суспільства. Вона також закликала до єдності та попросила голову ОВА Руслана Запаранюка підписати її заяву.

Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні

- йдеться у дописі.

"Урядовий скандал": як заступник міністра юстиції вплинув на репутацію Стефанішиної та Зеленського24.02.25, 07:32 • 268727 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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