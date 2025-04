Умер один из "отцов-основателей" рок-н-ролла Литл Ричард

Исполнителю исполнилось 87 лет.

Литл Ричард был одним из пионеров рок-н-ролла. Расцвет его творчества пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и сам называл себя архитектором данного жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Он является одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, куда его включили в 1986 году.

Наиболее известные композиции Литла Ричарда, сейчас считающиеся классикой рок-н-ролла, — “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, “Lucille”, “Keep A-Knockin” (But You Canʼt Come In). Первые две из них стали особенно популярны после того, как их перепел Элвис Пресли.

C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал из-за увлечения христианством. Вернувшись к гастролям, он, в частности, выступал в Великобритании, где у него на разогреве пели тогда еще неизвестные широкой публике The Beatles. В 1977-м певец вновь прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к религии, начал проповедовать и исполнять обязанности священника: например, он венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур и других звезд.

В последние годы сообщалось о плохом состоянии здоровья артиста. Он часто тяжело болел, не мог самостоятельно ходить из-за старых переломов и перенес несколько операций.