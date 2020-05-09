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Помер один з "батьків-засновників" рок-н-ролу Літл Річард

Київ • УНН

 • 22748 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. У США помер співак і піаніст Літл Річард (Річард Вейн Пенніман). Музиканту було 87 років, пише УНН з посиланням на музичний журнал Rolling Stone.

Помер один з "батьків-засновників" рок-н-ролу Літл Річард

Виконавцю виповнилося 87 років.

Літл Річард був одним з піонерів рок-н-ролу. Розквіт його творчості припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність.

Літл Річард стояв біля витоків рок-н-ролу і сам називав себе архітектором даного жанру, а також справжнім королем рок-н-ролу. Він є одним з перших членів Залу слави рок-н-ролу, куди його включили в 1986 році.

Найбільш відомі композиції Літла Річарда, зараз вважаються класикою рок-н-ролу, — “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, “Lucille”, “Keep A-Knockin” (But You Can’t Come In). Перші дві з них стали особливо популярні після того, як їх переспівав Елвіс Преслі.

C 1958 по 1962 рік Літл Річард не виступав через захоплення християнством. Повернувшись до гастролей, він, зокрема, виступав у Великій Британії, де у нього на розігріві співали тоді ще невідомі широкому загалу The Beatles. У 1977-му співак знову перервав музичну кар’єру і надовго звернувся до релігії, почав проповідувати і виконувати обов’язки священика: наприклад, він вінчав Брюса Вілліса і Демі Мур і інших зірок.

В останні роки повідомлялося про поганий стан здоров’я артиста. Він часто важко хворів, не міг самостійно ходити через старі переломів і переніс декілька операцій.

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