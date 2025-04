Умер экс-вокалист рок-группы We Came As Romans Кайл Павон

“Все опустошены его смертью. Нам будет не хватать его улыбок, искренности, заботы о других и впечатляющего музыкального таланта”, — говорится в сообщении.

По данным портала TMZ, Павон был помещен в больницу штата Мичиган 19 августа и умер в субботу утром. Причину смерти должна установить токсикологическая экспертиза.

Справка: группа We Came as Romans, которая играет пост-хардкор, была основана в Мичигане в 2007 году. Популярность коллектива принесли такие песни, как Hope, The World I Used to Know и I Knew You Were Trouble. Они записали пять студийных альбомов, включая Tracing Back Roots, который занял восьмую строчку в хит-параде профильного журнала Billboard в 2013 году.

