Умер экс-вокалист рок-группы We Came As Romans Кайл Павон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Вокалист американской рок-группы We Came as Romans Кайл Павон умер в субботу на 29-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницы музыкального коллектива в Instagram и Twitter.
“Все опустошены его смертью. Нам будет не хватать его улыбок, искренности, заботы о других и впечатляющего музыкального таланта”, — говорится в сообщении.
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По данным портала TMZ, Павон был помещен в больницу штата Мичиган 19 августа и умер в субботу утром. Причину смерти должна установить токсикологическая экспертиза.
Справка: группа We Came as Romans, которая играет пост-хардкор, была основана в Мичигане в 2007 году. Популярность коллектива принесли такие песни, как Hope, The World I Used to Know и I Knew You Were Trouble. Они записали пять студийных альбомов, включая Tracing Back Roots, который занял восьмую строчку в хит-параде профильного журнала Billboard в 2013 году.
Напомним, гитарист британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируен (1950-2018) умер в возрасте 68 лет. Об этом вечером 9 июня сообщила на своем сайте газета Daily Mail со ссылкой на информацию, размещенную на странице группы в Facebook.