Помер екс-вокаліст рок-групи We Came As Romans Кайл Павон

“Всі спустошені його смертю. Нам буде не вистачати його усмішок, щирості, турботи про інших і вражаючого музичного таланту”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британський гурт Bring Me The Horizon зняв кліп у Києві

За даними порталу TMZ, Павон був поміщений до лікарні штату Мічиган 19 серпня і помер у суботу вранці. Причину смерті має встановити токсикологічна експертиза.

Довідка: група We Came as Romans, яка грає пост-хардкор, була заснована в Мічигані в 2007 році. Популярність колективу принесли такі пісні, як Hope, The World I Used to Know і I Knew You Were Trouble. Вони записали п’ять студійних альбомів, включаючи Tracing Back Roots, який посів восьму сходинку в хіт-параді профільного журналу Billboard у 2013 році.

Нагадаємо, гітарист британо-американської гурту Fleetwood Mac Денні Кіруен (1950-2018) помер у віці 68 років. Про це ввечері 9 червня повідомила на своєму сайті газета Daily Mail з посиланням на інформацію, розміщену на сторінці групи в Facebook.