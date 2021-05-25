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Польская авиакомпания LOT не будет летать над Беларусью

Киев • УНН

 • 12971 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Польская авиакомпания PLL LOT прекратила сообщение с Минском и назначила альтернативные маршруты для полетов над территорией Беларуси. Об этом заявил представитель компании Кшиштоф Мочульский, передает УНН со ссылкой на Wiadomości w Onet.

Польская авиакомпания LOT не будет летать над Беларусью

Цитата:

"Мы приостановили сообщение LOT с Минском; намечены альтернативные маршруты полетов над территорией Беларуси", - сказал Мочульский.

Детали

В понедельник пресс-секретарь компании сообщил PAP, что LOT готовит альтернативные сценарии сообщения, проходящего сейчас над территорией Беларуси. Он объявил, что компания будет предоставлять информацию о принимаемых решениях на постоянной основе.

"У нас был рабочий разговор по этому поводу. Речь идет о безопасности граждан. Вчера мы имели дело с силовым задержанием самолета, который остановило белорусское правительство. Сегодня мы видели, что многие авиакомпании начали избегать авиапространства над Беларусью. PLL LOT также примут такие меры", - цитировали заявление представителя правительства Польши Петра Мюллера польские СМИ 24 мая.

Такое заявление он сделал сразу после саммита ЕС в Брюсселе.

Дополнение

Евросовет 24 мая призвал всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью, а также указал на необходимость мер по запрету полетов в воздушном пространстве ЕС белорусским авиакомпаниям и запрету доступа в аэропорты ЕС рейсам, выполняемым такими авиакомпаниями, и не исключил введение новых санкций против Беларуси.

По состоянию на утро 25 мая по меньшей мере десять авиакомпаний остановили авиаперелеты над территорией Беларуси: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Lufthansa (Германия), Singapore Airlines (Сингапур).

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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