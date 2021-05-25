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The Guardian

Фокс Ньюс

Польська авіакомпанія LOT не буде літати над Білоруссю

Київ • УНН

 • 12971 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Польська авіакомпанія PLL LOT припинила сполучення з Мінськом і призначила альтернативні маршрути для польотів над територією Білорусі. Про це заявив речник компанії Кшиштоф Мочульський, передає УНН з посиланням на Wiadomości w Onet.

Польська авіакомпанія LOT не буде літати над Білоруссю

Цитата:

"Ми призупинили сполучення LOT з Мінськом; намічені альтернативні маршрути польотів над територією Білорусі", - сказав Мочульський.

Деталі

У понеділок прессекретар компанії повідомив PAP, що LOT готує альтернативні сценарії сполучення, що проходить наразі над територією Білорусі. Він оголосив, що компанія буде надавати інформацію про рішення, що приймаються, на постійній основі.

"У нас була робоча розмова з цього приводу. Йдеться про безпеку громадян. Вчора ми мали справу з силовим затриманням літака, який зупинив білоруський уряд. Сьогодні ми бачили, що багато авіакомпаній почали уникати авіапростору над Білоруссю. PLL LOT також вживатимуть таких дій", - цитували заяву речника уряду Польщі Пьотра Мюллера польські ЗМІ 24 травня.

Таку заяву він зробив відразу після саміту ЄС в Брюсселі.

Доповнення

Єврорада 24 травня закликала усіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати польотів над Білоруссю, а також вказала на необхідність заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС білоруським авіакомпаніям та заборони доступу до аеропортів ЄС рейсам, що виконуються такими авіакомпаніями, і не виключила введення нових санкцій проти Білорусі.

Станом на ранок 25 травня щонайменше десять авіакомпаній зупинили авіаперельоти над територією Білорусі: Air France (Франція), Finnair (Фінляндія), SAS (Швеція), Avia Solutions (Кіпр), LOT (Польща), Wizzair (Угорщина), AirBaltic (Латвія), KLM (Нідерланди), Lufthansa (Німеччина), Singapore Airlines (Сінгапур).

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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