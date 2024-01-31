Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники
Киев • УНН
В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.
18 тонн отходов электрического и электронного оборудования, незаконно ввезенных в Польшу, вернулись в Нидерланды. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
В Инспекции объяснили, что нелегальная перевозка отходов была обнаружена работниками Любуской таможенно-налоговой службы в Гожуве-Велькопольском 10 января этого года.
Отходы были отправлены в Польшу без предварительного уведомления и без получения согласия компетентных органов,
Как сообщалось, около 18 тонн электронных отходов, ввезенных в Польшу, включали: различные типы электронных плат, корпуса электрооборудования из пластика и металла, электрические розетки, компьютерные клавиатуры, конденсаторы, компакт-диски, радиоприемники.
Напомним
Финское правительство в апреле планирует подготовить законодательное предложение о запрете сброса в море снега, поскольку вместе с ним в воду попадает мусор, который вредит окружающей среде.
Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники
В Польше заявили о возвращении в Нидерланды 18 тонн предназначенной для утилизации электроники, которые, как заявили, ввезли в страну нелегально.
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