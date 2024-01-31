Польша вернула 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники в Нидерланды 18 тонн нелегально ввезенных отходов электроники

18 тонн отходов электрического и электронного оборудования, незаконно ввезенных в Польшу, вернулись в Нидерланды. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

В Инспекции объяснили, что нелегальная перевозка отходов была обнаружена работниками Любуской таможенно-налоговой службы в Гожуве-Велькопольском 10 января этого года.

Отходы были отправлены в Польшу без предварительного уведомления и без получения согласия компетентных органов, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 18 тонн электронных отходов, ввезенных в Польшу, включали: различные типы электронных плат, корпуса электрооборудования из пластика и металла, электрические розетки, компьютерные клавиатуры, конденсаторы, компакт-диски, радиоприемники.

Напомним

Финское правительство в апреле планирует подготовить законодательное предложение о запрете сброса в море снега, поскольку вместе с ним в воду попадает мусор, который вредит окружающей среде.