Польща повернула 18 тонн нелегально ввезених відходів електроніки до Нідерландів
Київ • УНН
У Польщі заявили про повернення до Нідерландів 18 тонн призначеної для утилізації електроніки, які, як заявили, ввезли до країни нелегально.
18 тонн відходів електричного та електронного обладнання, незаконно ввезених до Польщі, повернулися до Нідерландів. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
В Інспекції пояснили, що нелегальне перевезення відходів було виявлено працівниками Любуської митно-податкової служби в Гожуві-Велькопольському 10 січня цього року.
Відходи були відправлені до Польщі без попереднього повідомлення та без отримання згоди компетентних органів,
Як повідомлялося, близько 18 тонн електронних відходів, ввезених до Польщі, включали: різні типи електронних плат, корпуси електрообладнання з пластику та металу, електричні розетки, комп'ютерні клавіатури, конденсатори, компакт-диски, радіоприймачі.
Нагадаємо
Фінський уряд у квітні планує підготувати законодавчу пропозицію про заборону скидання в море снігу, оскільки разом із ним у воду потрапляє сміття, що шкодить довкіллю.