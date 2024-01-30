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Актуальне
У Фінляндії можуть заборонити скидання снігу в море

У Фінляндії можуть заборонити скидання снігу в море

Київ • УНН

 • 26525 перегляди

Про заборону скидання снігу в море заговорив новий уряд Фінляндії, пояснюючи це підвищеним рівнем уваги про стан водних об’єктів.

Фінський уряд у квітні планує підготувати законодавчу пропозицію про заборону скидання в море снігу, оскільки разом із ним у воду потрапляє сміття, що шкодить довкіллю. Про це повідомляє видання Yle, передає УНН.

Деталі 

Про заборону скидання снігу в море заговорив новий уряд Фінляндії, пояснюючи це підвищеним рівнем уваги про стан водних об’єктів.

Аналітики пояснюють, що зі снігом у море потрапляє багато піску, щебеню та сміття, наприклад недопалків. Крім того, у снігу є також багато мікросміття, наприклад від автомобільних шин.

До того ж сніг у містах також може містити різні важкі метали, токсичні речовини, які використовують для посипання доріг. Навіть невеликі концентрації таких речовин можуть мати локальний вплив на морське життя, каже представниця уряду Фінляндії.

Сміття має різноманітний вплив на морських тварин. Тварини можуть заплутатися у більшому смітті, а мікрочастинки можуть потрапити до травного тракту тварин і, таким чином, у харчовий ланцюг

- заявила експертка Міністерства довкілля Фінляндії Хенна Рінне

У Фінляндії підтверджується існування найпівнічнішого кладовища людства часів кам'яного віку01.12.23, 16:25 • 23892 перегляди

Доповнення

Зазначається, що  дослідження на замовлення того ж Міністерства довкілля Фінляндії за 2020 рік показало, що скидання снігу практикує влада лише кількох міст країни, зокрема столиці Гельсінкі.

У деяких населених пунктах його вивозять на спеціальні звалища, де він під шаром піску може зберігатись навіть улітку.

Нагадаємо

Уряд Фінляндії, 11 січня, ухвалив рішення продовжити обмеження на кордоні з рф ще на місяць. Як зазначено, обмеження діятимуть місяць, до 11 лютого

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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