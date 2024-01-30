В Финляндии могут запретить сброс снега в море

Финское правительство в апреле планирует подготовить законодательное предложение о запрете сброса в море снега, поскольку вместе с ним в воду попадает мусор, который вредит окружающей среде. Об этом сообщает издание Yle, передает УНН.

Детали

О запрете сброса снега в море заговорило новое правительство Финляндии, объясняя это повышенным уровнем внимания о состоянии водных объектов.

Аналитики объясняют, что со снегом в море попадает много песка, щебня и мусора, например окурков. Кроме того, в снегу есть также много микромусора, например от автомобильных шин.

К тому же снег в городах также может содержать различные тяжелые металлы, токсичные вещества, которые используют для посыпки дорог. Даже небольшие концентрации таких веществ могут иметь локальное влияние на морскую жизнь, говорит представительница правительства Финляндии.

Мусор имеет разнообразное влияние на морских животных. Животные могут запутаться в более крупном мусоре, а микрочастицы могут попасть в пищеварительный тракт животных и, таким образом, в пищевую цепь - заявила эксперт Министерства окружающей среды Финляндии Хенна Ринне

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Дополнение

Отмечается, что исследование по заказу того же Министерства окружающей среды Финляндии за 2020 год показало, что сброс снега практикуют власти лишь нескольких городов страны, в частности столицы Хельсинки.

В некоторых населенных пунктах его вывозят на специальные свалки, где он под слоем песка может храниться даже летом.

Напомним

Правительство Финляндии, 11 января, приняло решение продлить ограничения на границе с РФ еще на месяц. Как указано, ограничения будут действовать месяц, до 11 февраля