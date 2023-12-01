В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века
Киев • УНН
На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.
После проведения дополнительных исследований археологи нашли подтверждение, что в Финляндии в 5 тысячелетии до нашей эры существовало самое северное кладбище. Об этом сообщает журнал Antiquity, передает УНН.
Детали
На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, который расположен в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей.
Разработка Тайниаро продолжается с 1980-х годов. Там были обнаружены тысячи артефактов, в частности кости животных, каменные орудия труда и керамику. Также археологи идентифицировали 127 возможных ям разного размера, которые имели следы красной охры - ключевой характеристики многих захоронений каменного века. Однако пока не найдены основные доказательства - скелеты, которые быстро разлагаются в кислой почве этого региона.
Новые исследования подтверждают, что Тайниаро было большим кладбищем, датируемым пятым тысячелетием до нашей эры.
Чтобы прояснить природу 127 ям, команда под руководством археолога из Университета Оулу в Финляндии Аки Хаконена сравнила размеры и содержимое ям с размерами и содержимым сотен могил каменного века на 14 кладбищах. Они определили, что по крайней мере в 44 ямах, вероятно, содержались человеческие захоронения; прямоугольная форма ям с закругленными краями в сочетании со следами красной охры и найденными артефактами позволяют с высокой вероятностью предположить, что ямы действительно были могилами.
Тайниаро следует считать кладбищем, хотя там не сохранилось никаких скелетных материалов
Раскопана лишь пятую часть Тайниаро, поэтому общее количество могил может быть больше - возможно, более 200. По словам Хаконена, есть даже шанс обнаружить человеческие скелеты, особенно если могила была покрыта красной охрой, поскольку она может сохранить органические остатки.
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В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века
На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.
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