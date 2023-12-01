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В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 14:25  •  10667 просмотра

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На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.

После проведения дополнительных исследований археологи нашли подтверждение, что в Финляндии в 5 тысячелетии до нашей эры существовало самое северное кладбище. Об этом сообщает журнал Antiquity, передает УНН.

Детали

На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, который расположен в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей.

Разработка Тайниаро продолжается с 1980-х годов. Там были обнаружены тысячи артефактов, в частности кости животных, каменные орудия труда и керамику. Также археологи идентифицировали 127 возможных ям разного размера, которые имели следы красной охры - ключевой характеристики многих захоронений каменного века. Однако пока не найдены основные доказательства - скелеты, которые быстро разлагаются в кислой почве этого региона.

Новые исследования подтверждают, что Тайниаро было большим кладбищем, датируемым пятым тысячелетием до нашей эры.

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Чтобы прояснить природу 127 ям, команда под руководством археолога из Университета Оулу в Финляндии Аки Хаконена сравнила размеры и содержимое ям с размерами и содержимым сотен могил каменного века на 14 кладбищах. Они определили, что по крайней мере в 44 ямах, вероятно, содержались человеческие захоронения; прямоугольная форма ям с закругленными краями в сочетании со следами красной охры и найденными артефактами позволяют с высокой вероятностью предположить, что ямы действительно были могилами.

Тайниаро следует считать кладбищем, хотя там не сохранилось никаких скелетных материалов

- говорится в выводах исследования.

Раскопана лишь пятую часть Тайниаро, поэтому общее количество могил может быть больше - возможно, более 200. По словам Хаконена, есть даже шанс обнаружить человеческие скелеты, особенно если могила была покрыта красной охрой, поскольку она может сохранить органические остатки.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
У Фінляндії підтверджується існування найпівнічнішого кладовища людства часів кам'яного віку
The existence of the northernmost cemetery of mankind since the Stone Age is confirmed in Finland
Новости по теме

В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века

На археологическом объекте Тайниаро в Финляндии, расположенном в 80 километрах от Полярного круга, были проведены дополнительные полевые исследования, чтобы подтвердить расположение доисторического кладбища охотников-собирателей, хотя никаких останков скелетов не сохранилось.

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В Финляндии подтверждается существование самого северного кладбища человечества времен каменного века

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