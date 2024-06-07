Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины

В ночь на 7 июня в Польше подняли в воздух истребители F-16 из-за Росийской атаки по территории Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

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Внимание, в воздушном пространстве Польши дежурят польские и союзнические самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с задачей ракетных ударов баллистическими, крылатыми ракетами, а также беспилотниками типа "Шахед" по объектам, которые расположены, в частности, на территории Западной Украины ... начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши

Контекст

Ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "шахедами" и ракетами. На Киевщине из-за атаки российских террористов произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России