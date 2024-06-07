Польща піднімала в повітря винищувачі через ракетний обстріл України
Київ • УНН
У ніч на 7 червня польські винищувачі і винищувачі союзників були підняті по тривозі через інтенсивні удари російських ракет і безпілотників по Західній Україні.
У ніч на 7 червня у Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 через російську атаку по території України. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.
Деталі
Увага, у повітряному просторі Польщі чергують польські і союзницькі літаки, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів балістичними, крилатими ракетами, а також безпілотниками типу "Шахед" по об’єктах, які розташовані, зокрема, на території західної України… Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі
Контекст
Уночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами. На Київщині через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.
На промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа через обстріл Росії07.06.24, 06:22 • 40936 переглядiв