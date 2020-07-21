Полиция установила личность мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Полиция установила личность мужчины, захватившего автобус с около 20 заложниками в Луцке. Об этом в комментарии УНН сказала старший инспектор сектора коммуникации полиции Волынской области Анна Павловская.
"Известно, что личность установлена", - сказала Анна Павловская.
По ее словам, никто пока не заявлял о том, что это могут быть учения.
Также она отметила, что в автобусе находится около 20 человек.
Является ли человек, который захватил автобус, тем самым мужчиной, которого опубликовали на видео Департамента уголовного розыска, и который призывает "ломать систему", - Анне Павловской неизвестно.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. На данный момент пострадавших нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".