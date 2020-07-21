Поліція встановила особу чоловіка, який захопив автобус з заручниками в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Поліція встановила особу чоловіка, який захопив автобус із близько 20 заручниками у Луцьку. Про це в коментарі УНН сказала старший інспектор сектору комунікації поліції Волинської області Ганна Павловська.
“Наразі відомо, що особа встановлена”, - сказала Ганна Павловська.
За її словами, ніхто поки не заявляв про те, що це можуть бути навчання.
Також вона зазначила, що в автобусі перебуває близько 20 людей.
Чи є чоловік, який захопив автобус, тим самим чоловіком, якого опублікували на відео Департаменту карного розшуку, і який закликає “ламати систему”, - Ганні Павловській невідомо.
Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі постраждалих немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".