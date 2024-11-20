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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Словении задержала митингующего, который выкрикивал «россия победит» во время визита Елены Зеленской в Любляну

Полиция Словении задержала митингующего, который выкрикивал «россия победит» во время визита Елены Зеленской в Любляну

Киев  •  УНН

 • 6039 просмотра

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Во время передачи книжного дара в библиотеке Любляны мужчина выкрикивал пророссийские лозунги. Полиция задержала нарушителя, который кричал «россия победит» на английском языке.

Первая леди Украины Елена Зеленская, во время визита в Словению передала книжный дар украинских произведений. В этот момент произошел инцидент с участием мужчины, который кричал на английском: "Война должна закончиться. россия победит".

Пишет УНН со ссылкой на 24UR.

Первая леди Украины Елена Зеленская в эти дни находится с визитом в Словении. Вероятно это расстроило некоторых сторонников российской власти. Перед Национальной и университетской библиотекой в Любляне произошел инцидент, во время которого появился человек и начал выкрикивать, что война должна закончиться и что "россия победит". Мужчину, который выкрикивал о российской победе, забрала полиция, передают словенские СМИ.

В это время Зеленская посетила в сопровождении супруги президента Словении Национальную и университетскую библиотеку (NUK) в Любляне.

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Первая леди Украины передала книжный дар украинских произведений. Зеленская также посетила некоторые другие учреждения.

Дополнение

Ещё до приезда Елены Зеленской в Словению, пророссийские активисты через социальные сети призвали к акции протеста перед факультетом.

Напомним,

Первая леди Украины открыла украинскую книжную полочку в библиотеке Кашкайша. Она также приняла участие в открытии мемориальной доски жертвам Голодомора в Лиссабонеи поблагодарила за поддержку Украины.

Зеленский: Без поддержки США Украина может проиграть войну без поддержки США20 нояб. 2024, 05:48 • 16336 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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