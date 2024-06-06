Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

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4 июня 2024, 12:18  •  161817 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  169257 просмотра
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  185744 просмотра

Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.

Общество •   •  1698 просмотра
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.

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Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.

Война •   •  3477 просмотра
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического оружия с востока.

Война •   •  4143 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.

Новости Мира •   •  4191 просмотра
В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.

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путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье произошел взрыв.

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В Запорожье прогремел взрыв

Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении оставалась напряженной, но контролируемой.

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Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.

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НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

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Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области