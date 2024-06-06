Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

Полиция разоблачила женщина из Ровенской области, которая использовала фальшивые квитанции для получения бесплатной обуви в онлайн-магазине Одессы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Полиция Одессы разоблачила мастерскую схему мошенничества, которую в течение четырех месяцев реализовывала 25-летняя жительница Ровенской области. Злоумышленница, используя фальшивые квитанции об оплате, успешно осуществляла заказ в онлайн-магазине одесситов и получала товар бесплатно.

Ее план был искусно составлен: под видом реального покупателя она заказывала обувь, настаивая на полной предоплате и присылала фейковые квитанции об оплате. Эта схема действовала 23 раза, принесла злоумышленнице более 700 тысяч гривен прибыли.

Но ее планы разбились, когда местная предпринимательница обратилась в полицию, после того как обнаружила нехватку средств в своем счете. После исследований правоохранители установили факты и пресекли деятельность злоумышленницы.

Правоохранители провели обыск в месте жительства злоумышленницы, где изъяли более 1200 пар обуви и другие доказательства противоправных действий. Злоумышленнице сообщили о подозрении в мошенничестве, за которое ей грозит крупный штраф или заключение.

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