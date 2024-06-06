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Поліція викрила шахрайство: Рівненчанка ошукала одеських продавців взуття на понад 700 тисяч гривень

Поліція викрила шахрайство: Рівненчанка ошукала одеських продавців взуття на понад 700 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 24556 перегляди

25-річна мешканка Рівненської області ошукала одеських продавців взуття на понад 700 тисяч гривень, використовуючи підроблені платіжні квитанції для отримання безкоштовного взуття протягом 4 місяців.

Поліція викрила жінка з Рівненщини, яка використовувала фальшиві квитанції для отримання безкоштовного взуття в онлайн-крамниці Одеси. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Поліція Одеси викрила майстерну схему шахрайства, яку впродовж чотирьох місяців реалізовувала 25-річна жителька Рівненщини. Зловмисниця, використовуючи фальшиві квитанції про оплату, успішно здійснювала замовлення в онлайн-крамниці одеситів та отримувала товар безкоштовно.

Її план був майстерно складений: під видом реального покупця вона замовляла взуття, наполягаючи на повній передоплаті та надсилала фейкові квитанції про оплату. Ця схема діяла 23 рази, принесла зловмисниці понад 700 тисяч гривень прибутку.

Але її плани розбилися, коли місцева підприємниця звернулась до поліції, після того як виявила нестачу коштів у своєму рахунку. Після досліджень правоохоронці встановили факти і припинили діяльність зловмисниці.

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Правоохоронці провели обшук у місці проживання зловмисниці, де вилучили понад 1200 пар взуття та інші докази протиправних дій. Зловмисниці повідомили про підозру у шахрайстві, за яке їй загрожує великий штраф або ув’язнення.

Ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень: на Закарпатті затримали членів шахрайського колцентру05.06.24, 17:02 • 26744 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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