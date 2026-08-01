Полицейские показали работу во время ракетной атаки рф на Киев

Во время очередной российской атаки на Киев враг нанес ракетный удар по столице. В результате обстрела погибли мирные жители, а также один из коллег спасателей. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает УНН.

Во время российского обстрела Киева полицейские показали работу специалистов, которые выполняли свои задачи в условиях атаки.

В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Враждебные ракеты целились в мирных людей. К сожалению, сегодня киевляне потеряли родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким