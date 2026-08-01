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Полицейские показали работу во время ракетной атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 5005 просмотра

Во время российского обстрела Киева полицейские продемонстрировали работу специалистов в условиях атаки. В результате удара погибли мирные жители и 22-летний патрульный Егор Терехин.

Полицейские показали работу во время ракетной атаки рф на Киев

Во время очередной российской атаки на Киев враг нанес ракетный удар по столице. В результате обстрела погибли мирные жители, а также один из коллег спасателей. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Во время российского обстрела Киева полицейские показали работу специалистов, которые выполняли свои задачи в условиях атаки.

В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Враждебные ракеты целились в мирных людей. К сожалению, сегодня киевляне потеряли родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким

– говорится в сообщении.

Напомним

Ночью в Киеве во время повторного удара рф погиб 22-летний патрульный Егор Терехин, который помогал людям. В столице 9 погибших, более 30 раненых, на Киевщине масштабный пожар охватил 20 тыс. кв. м логистического центра, поврежден сервисный центр МВД на Полтавщине.

Алла Киосак

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