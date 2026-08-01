Полицейские показали работу во время ракетной атаки рф на Киев
Киев • УНН
Во время российского обстрела Киева полицейские продемонстрировали работу специалистов в условиях атаки. В результате удара погибли мирные жители и 22-летний патрульный Егор Терехин.
Во время очередной российской атаки на Киев враг нанес ракетный удар по столице. В результате обстрела погибли мирные жители, а также один из коллег спасателей. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Во время российского обстрела Киева полицейские показали работу специалистов, которые выполняли свои задачи в условиях атаки.
В очередной раз подлый враг безжалостно обстреливал столицу. Враждебные ракеты целились в мирных людей. К сожалению, сегодня киевляне потеряли родных. Этой же ночью мы потеряли коллегу. Искренние соболезнования родным и близким
Напомним
Ночью в Киеве во время повторного удара рф погиб 22-летний патрульный Егор Терехин, который помогал людям. В столице 9 погибших, более 30 раненых, на Киевщине масштабный пожар охватил 20 тыс. кв. м логистического центра, поврежден сервисный центр МВД на Полтавщине.