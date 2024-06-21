Половина временно оккупированного города Бердянск Запорожской области снова осталась без электричества.
Жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области сообщают, что сегодня пол города снова осталось без электроэнергии. Об этом заявила в пятницу начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, пишет УНН.
Детали
По ее словам, в частности, известно, что отключения коснулись жителей микрорайонов: Колония, РТС, АКЗ и 8 Марта.
В частности, больше всего жаловались жители улиц: Новороссийска, Правды, Свободы, Баха и Руденко.
О причинах отключения и когда электроснабжение восстановится, оккупанты не сообщали.
Напомним
20 мая в оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, по которому исследовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные Силы Украины.
В оккупированном Бердянске пропал свет и связь20 мая 2024, 16:32 • 25991 просмотр