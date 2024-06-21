Жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области сообщают, что сегодня пол города снова осталось без электроэнергии. Об этом заявила в пятницу начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, пишет УНН.

Детали

По ее словам, в частности, известно, что отключения коснулись жителей микрорайонов: Колония, РТС, АКЗ и 8 Марта.

В частности, больше всего жаловались жители улиц: Новороссийска, Правды, Свободы, Баха и Руденко.

О причинах отключения и когда электроснабжение восстановится, оккупанты не сообщали.

Напомним

20 мая в оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, по которому исследовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные Силы Украины.

В оккупированном Бердянске пропал свет и связь