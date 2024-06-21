Пів Бердянська знову залишилось без світла: що відомо
Київ • УНН
Половина тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області знову залишилася без електрики.
Мешканці тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області повідомляють, що сьогодні пів міста знову залишилось без електроенергії. Про це заявила у п'ятницю начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише УНН.
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За її словами, зокрема, відомо, що відключення торкнулися жителів мікрорайонів: Колонія, РТС, АКЗ та 8 Березня.
Зокрема, найбільше скаржились мешканці вулиць: Новоросійська, Правди, Свободи, Баха та Руденка.
Про причини відключення та коли електропостачання відновиться, окупанти не повідомляли.
Нагадаємо
20 травня в окупованому Бердянську сталося раптове відключення електроенергії, за яким послідували проблеми з водопостачанням, електрикою та зв'язком, що торкнулися й інших окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. Окупаційна влада звинуватила у цьому Збройні сили України.
В окупованому Бердянську зникло світло та зв'язок20.05.24, 19:32 • 28991 перегляд