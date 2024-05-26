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Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, согласно прогнозам врачей, после того, как 15 мая на него было совершено несколько выстрелов во время покушения.
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек
Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести после российского удара по гипермаркету в Харькове, при этом спасатели расчистили около 30% завалов и идентифицировали 10 жертв, в том числе 12-летнюю девочку и ее мать.
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel
Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.
Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии
Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб
На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, всего с начала суток произошло 27 боевых столкновений. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В Харькове снова был слышен взрыв
В Харькове произошел взрыв, жители услышали звук, а власти выясняют детали и место взрыва, который, вероятно, был вызван вражеской ракетой, летевшей в сторону города.
Байден назвал путина "жестоким тираном"
Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка
По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан: продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет. Среди них 12-летняя девочка.
Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены
Украинские войска стабилизировали фронт на севере Харьковщины, ограничив потенциальные успехи россиян на следующей неделе.