Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается в соответствии с прогнозами врачей. Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на заявление больницы Рузвельта, где находится Фицо, передает УНН.

"Сегодняшнее состояние здоровья премьер-министра соответствует прогнозам, установленным медицинской комиссией. Завтра контрольные обследования будут продолжены", - сообщили в воскресенье в больнице имени Рузвельта.

По словам депутата, представителя партии словацкого премьер-министра Smer-SD Яна Рихтера, Роберт Фицо полностью выздоровеет до конца года.

"Степень тяжести травмы была настолько велика, что ожидать какого-то очень быстрого возвращения было бы, наверное, безответственно. Я думаю, что полное восстановление займет до конца года", - добавил он.

Напомним

15 мая Фицо стал мишенью для 71-летнего Юрая К. Нападающий несколько раз выстрелил в премьер-министра после окончания заседания правительства в Гандлове.

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