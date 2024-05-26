Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
robert-fitsoРоберт Фицо
sloveniiaСловения
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  15237 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  105460 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  136656 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  139114 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  160221 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140501 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125214 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116472 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107938 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101785 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Новости по теме
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

  •  638 просмотра
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

  •  2937 просмотра
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Эксклюзив

  •  13628 просмотра
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

  •  9152 просмотра
Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

  •  10206 просмотра
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

  •  10212 просмотра
В Харькове снова был слышен взрыв

В Харькове снова был слышен взрыв

  •  11352 просмотра
Байден назвал путина "жестоким тираном"

Байден назвал путина "жестоким тираном"

  •  12958 просмотра
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

  •  13107 просмотра
Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены

Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены

  •  13060 просмотра

Популярные

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

  •  81749 просмотра
«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

«россия готовится к попытке наступательных действий»: Зеленский объяснил, где собирается группировка рф

  •  92860 просмотра
Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

Зеленский призвал Байдена и Си поддержать Саммит мира своим персональным участием

  •  84171 просмотра
Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

  •  43254 просмотра
Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

  •  54073 просмотра

Публикации

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  105460 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  222018 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  213707 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  290437 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  326362 просмотра

Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается, согласно прогнозам врачей, после того, как 15 мая на него было совершено несколько выстрелов во время покушения.

Новости Мира •   •  638 просмотра
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо улучшается

Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести после российского удара по гипермаркету в Харькове, при этом спасатели расчистили около 30% завалов и идентифицировали 10 жертв, в том числе 12-летнюю девочку и ее мать.

Война •   •  2937 просмотра
Вражеский удар по гипермаркету в Харькове: разобрано около 30% завалов, еще ищут восемь человек

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

При укусе клеща с Лайм-боррелиозом риск заразиться составляет около 26%, утверждает главный инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Общество •   •  13628 просмотра
Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.

Война •   •  9152 просмотра
Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.

Война •   •  10206 просмотра
Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, всего с начала суток произошло 27 боевых столкновений. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  10212 просмотра
На Покровском направлении продолжаются шесть боевых столкновений - Генштаб

В Харькове снова был слышен взрыв

В Харькове произошел взрыв, жители услышали звук, а власти выясняют детали и место взрыва, который, вероятно, был вызван вражеской ракетой, летевшей в сторону города.

Война •   •  11352 просмотра
В Харькове снова был слышен взрыв

Байден назвал путина "жестоким тираном"

Байден назвал путина "жестоким тираном" и подтвердил непоколебимую поддержку США Украине в войне против россии.

Война •   •  12958 просмотра
Байден назвал путина "жестоким тираном"

Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

По результатам экспертизы ДНК полиция идентифицировали тела шестерых граждан: продолжается документирование последствий попадания российских ракет в гипермаркет. Среди них 12-летняя девочка.

Война •   •  13107 просмотра
Идентифицированы тела 6 жертв удара рф по гипермаркету в Харькове, среди них 12-летняя девочка

Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены

Украинские войска стабилизировали фронт на севере Харьковщины, ограничив потенциальные успехи россиян на следующей неделе.

Война •   •  13060 просмотра
Британская разведка: ВСУ сдержали войска рф на Харьковском направлении, на ближайшей неделе успехи врага будут ограничены