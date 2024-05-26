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Замах на прем'єра Словаччини: стан здоров'я Фіцо покращується

Замах на прем'єра Словаччини: стан здоров'я Фіцо покращується

Київ • УНН

 • 24729 перегляди

Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується, згідно з прогнозами лікарів, після того, як 15 травня на нього було здійснено кілька пострілів під час замаху.

Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується  відповідно до прогнозів лікарів. Про це повідомляє Aktuality із посиланням на заяву лікарні Рузвельта, де перебуває Фіцо, передає УНН

"Сьогоднішній стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною комісією. Завтра контрольні обстеження буде продовжено", - повідомили в неділю в лікарні імені Рузвельта. 

За словами депутата, представника партії словацького прем’єр-міністра Smer-SD Яна Ріхтера, Роберт Фіцо повністю видужає до кінця року. 

"Ступінь тяжкості травми був настільки великий, що очікувати якогось дуже швидкого повернення було б, напевно, безвідповідально. Я думаю, що повне відновлення займе до кінця року", - додав він. 

Нагадаємо

15 травня Фіцо став мішенню для 71-річного Юрая К. Нападник кілька разів вистрілив у прем'єр-міністра після закінчення засідання уряду в Гандлові.

"Ви ж бачите, що сталося з Фіцо": прем'єр Грузії назвав "винних" у замаху на словацького колгу та заявив про "погрози" від єврокомісара23.05.24, 17:27 • 19785 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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