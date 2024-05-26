Замах на прем'єра Словаччини: стан здоров'я Фіцо покращується
Київ • УНН
Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується, згідно з прогнозами лікарів, після того, як 15 травня на нього було здійснено кілька пострілів під час замаху.
Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо покращується відповідно до прогнозів лікарів. Про це повідомляє Aktuality із посиланням на заяву лікарні Рузвельта, де перебуває Фіцо, передає УНН.
"Сьогоднішній стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозам, встановленим медичною комісією. Завтра контрольні обстеження буде продовжено", - повідомили в неділю в лікарні імені Рузвельта.
За словами депутата, представника партії словацького прем’єр-міністра Smer-SD Яна Ріхтера, Роберт Фіцо повністю видужає до кінця року.
"Ступінь тяжкості травми був настільки великий, що очікувати якогось дуже швидкого повернення було б, напевно, безвідповідально. Я думаю, що повне відновлення займе до кінця року", - додав він.
Нагадаємо
15 травня Фіцо став мішенню для 71-річного Юрая К. Нападник кілька разів вистрілив у прем'єр-міністра після закінчення засідання уряду в Гандлові.
"Ви ж бачите, що сталося з Фіцо": прем'єр Грузії назвав "винних" у замаху на словацького колгу та заявив про "погрози" від єврокомісара23.05.24, 17:27 • 19785 переглядiв