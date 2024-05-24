Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  72001 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  101480 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  89956 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  85906 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123303 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  127640 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162020 просмотра

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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22 мая 2024, 06:00  •  232608 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  330927 просмотра

Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией площадью 6,5 кв. км после того, как делимитационные работы определили линию границы возле этих сел длиной 12,7 километра.

Новости Мира •   •  4250 просмотра
Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

По словам министра иностранных дел Молдовы Михая Попшиу, Молдова стала мишенью для россии, чтобы испытать свои новые технологии влияния и вмешательства, которые затем могут быть применены в других странах.

Новости Мира •   •  4481 просмотра
Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства

Макрон о путине: "он не готов к миру"

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал владимира путина за отклонение предложения о перемирии в войне россии против Украины во время Олимпийских игр, заявив, что отказ путина свидетельствует о том, что он "не готов к миру".

Война •   •  6447 просмотра
Макрон о путине: "он не готов к миру"

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Вместо того, цивилизованно решить все вопросы и подать необходимые документы для получения разрешения на проезд, "Олсидз Блэк Си" начала самовольно использовать дорогу стратегического предприятия.

Общество •   •  28340 просмотра
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Силы обороны наносят контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию: Волошин о ситуации на Харьковщине

Силы обороны переходят в контратаки, пытаясь отбить врага и стабилизировать ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои в таких районах, как Липцы, Волчанск, Глубокое.

Война •   •  8773 просмотра
Силы обороны наносят контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию: Волошин о ситуации на Харьковщине

Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

Суд закрыл одно из дел о разгоне протестующих Евромайдана в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года, сняв все обвинения с подозреваемых и отменив арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  6881 просмотра
Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году

Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре

Президент Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборонные мероприятия, восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение жильем переселенцев.

Война •   •  9845 просмотра
Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре

СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении председателю совета федерации федерального собрания рф Валентине Матвиенко за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии россии против Украины и героизацию ее участников.

политика •   •  7544 просмотра
СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

Самолет виктора януковича приземлился в аэропорту гомеля в беларуси 24 мая, что совпало с официальным визитом владимира путина.

Новости Мира •   •  8672 просмотра
В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.

Общество •   •  9011 просмотра
На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок