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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы
Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией площадью 6,5 кв. км после того, как делимитационные работы определили линию границы возле этих сел длиной 12,7 километра.
Глава МИД Молдовы: россия использует нас для тестирования своих новых технологий влияния и вмешательства
По словам министра иностранных дел Молдовы Михая Попшиу, Молдова стала мишенью для россии, чтобы испытать свои новые технологии влияния и вмешательства, которые затем могут быть применены в других странах.
Макрон о путине: "он не готов к миру"
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал владимира путина за отклонение предложения о перемирии в войне россии против Украины во время Олимпийских игр, заявив, что отказ путина свидетельствует о том, что он "не готов к миру".
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Вместо того, цивилизованно решить все вопросы и подать необходимые документы для получения разрешения на проезд, "Олсидз Блэк Си" начала самовольно использовать дорогу стратегического предприятия.
Силы обороны наносят контрударные действия, пытаются отбивать врага, стабилизируя ситуацию: Волошин о ситуации на Харьковщине
Силы обороны переходят в контратаки, пытаясь отбить врага и стабилизировать ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои в таких районах, как Липцы, Волчанск, Глубокое.
Суд закрыл одно из дел по разгону протестующих Евромайдана в 2013 году
Суд закрыл одно из дел о разгоне протестующих Евромайдана в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года, сняв все обвинения с подозреваемых и отменив арест с их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.
Зеленский в Харькове: заслушал доклады об обороне и энергетической инфраструктуре
Президент Зеленский посетил Харьков, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, оборонные мероприятия, восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение жильем переселенцев.
СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине
Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении председателю совета федерации федерального собрания рф Валентине Матвиенко за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии россии против Украины и героизацию ее участников.
В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ
Самолет виктора януковича приземлился в аэропорту гомеля в беларуси 24 мая, что совпало с официальным визитом владимира путина.
На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.