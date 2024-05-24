Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села вблизи армянской границы

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Сообщается, что 24 мая под контроль Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики взяты территории сел Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики. Вместе они занимают площадь 6,5 кв. км.

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В результате работ по делимитации между Азербайджаном и Арменией определена линия границы длиной 12,7 километра, которая проходит вблизи этих сел.

Для реализации этого решения были проведены геодезические измерения на местности, а по координатам линии границы было проведено уточнение и составлен технический протокол о результатах совместных полевых работ, содержащий Протокол-описание прохождения соответствующей линии границы. 15 мая прошла очередная встреча комиссий на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, где был согласован вышеуказанный технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий.

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