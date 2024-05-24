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Прикордонники Азербайджану взяли під контроль чотири села поблизу вірменського кордону

Прикордонники Азербайджану взяли під контроль чотири села поблизу вірменського кордону

Київ • УНН

 • 15054 перегляди

Прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією площею 6,5 кв. км після того, як делімітаційні роботи визначили лінію кордону біля цих сіл довжиною 12,7 кілометра.

Прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією, які входили до Азербайджанської РСР до 1990-х років. Про це повідомила пресслужба віцепрем'єра Азербайджану Шахіна Мустафаєва, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Повідомляється, що 24 травня під контроль Державної прикордонної служби Азербайджанської Республіки взято території сіл Баганис Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейримли та Гизилгаджили Газахського району Азербайджанської Республіки. Разом вони займають площу 6,5 кв. км.

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Додамо

У результаті робіт з делімітації між Азербайджаном і Вірменією визначено лінію кордону довжиною 12,7 кілометра, яка проходить поблизу цих сел.

Для реалізації цього рішення було проведено геодезичні вимірювання на місцевості, а за координатами лінії кордону було проведено уточнення та складено технічний протокол про результати спільних польових робіт, що містить Протокол-опис проходження відповідної лінії кордону. 15 травня пройшла чергова зустріч комісій на кордоні між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія, де було погоджено вищевказаний технічний протокол і підписано відповідний протокол комісій.

Україна привітала делімітацію азербайджано-вірменського кордону - МЗС 30.04.24, 21:54 • 48056 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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