Прикордонники Азербайджану взяли під контроль чотири села поблизу вірменського кордону
Київ • УНН
Прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією площею 6,5 кв. км після того, як делімітаційні роботи визначили лінію кордону біля цих сіл довжиною 12,7 кілометра.
Прикордонна служба Азербайджану взяла під контроль чотири села в Газахському районі на кордоні з Вірменією, які входили до Азербайджанської РСР до 1990-х років. Про це повідомила пресслужба віцепрем'єра Азербайджану Шахіна Мустафаєва, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Повідомляється, що 24 травня під контроль Державної прикордонної служби Азербайджанської Республіки взято території сіл Баганис Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейримли та Гизилгаджили Газахського району Азербайджанської Республіки. Разом вони займають площу 6,5 кв. км.
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У результаті робіт з делімітації між Азербайджаном і Вірменією визначено лінію кордону довжиною 12,7 кілометра, яка проходить поблизу цих сел.
Для реалізації цього рішення було проведено геодезичні вимірювання на місцевості, а за координатами лінії кордону було проведено уточнення та складено технічний протокол про результати спільних польових робіт, що містить Протокол-опис проходження відповідної лінії кордону. 15 травня пройшла чергова зустріч комісій на кордоні між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія, де було погоджено вищевказаний технічний протокол і підписано відповідний протокол комісій.
Україна привітала делімітацію азербайджано-вірменського кордону - МЗС 30.04.24, 21:54 • 48056 переглядiв