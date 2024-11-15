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Погода в Украине: где сегодня ожидать мокрый снег и резкое похолодание

Погода в Украине: где сегодня ожидать мокрый снег и резкое похолодание

Киев  •  УНН

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В Украине прогнозируется облачная погода с дождями и мокрым снегом. Температура будет колебаться от +1 до +8°C, теплее всего будет в Одессе и Крыму.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с незначительным похолоданием. В большинстве регионов страны пройдут дожди и мокрый снег, а температура днем будет колебаться в пределах +3..+5°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По прогнозам, в Киеве, Львове и Днепре прогнозируется температура от +1 до +4°C, с периодическими дождями и мокрым снегом. Одесса будет немного теплее, поскольку ожидается от +6 до +8°C, с дождями. В Харькове, Донецке и Луганске также сохранится облачная погода, но без существенных осадков. Похожие условия ожидаются и в Мелитополе.

В Крыму, в частности в Симферополе, температура будет на уровне +6..+8°C с небольшими дождями.

Погода в Украине: где сегодня будет без осадков и какая температура ожидается14 нояб. 2024, 05:38 • 97770 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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