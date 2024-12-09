Подтверждения пока нет: посольство Украины держит на контроле вопрос о вероятном задержании украинца в Тбилиси

Посольство Украины находится на связи с компетентными органами Грузии по делу о задержании среди участников протеста предполагаемого гражданина Украины, однако факт его гражданства до сих пор не подтвержден. Об этом сообщили "Новости Грузия" в посольстве Украины, передает УНН.

"Запросы направлены на адрес телеканала Рустави-2, МВД Грузии. Сейчас получена информация от МИД Грузии, которая одновременно не подтверждает принадлежность лица к гражданству Украины. Консульский сотрудник посольства также был на заседании суда, где грузинская сторона не предоставила документов, подтверждающих гражданство Украины", - сообщили в посольстве.

Во время антиправительственных протестов в Тбилиси задержали украинца-СМИ

Задержание в Тбилиси гражданина, о котором идет речь, и обнародование информации, состоялось в день объявления Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении лиц, причастных к разгонам протестов.

В МИД отреагировали на сообщение о задержании украинца в Грузии

Учитывая обострение внутриполитической ситуации в Грузии, посольство Украины в Грузии еще 1 декабря рекомендовало гражданам Украины воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и не участвовать в акциях, которые носят политический характер.