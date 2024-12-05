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Во время антиправительственных протестов в Тбилиси задержали украинца-СМИ

Во время антиправительственных протестов в Тбилиси задержали украинца-СМИ

Киев  •  УНН

 • 5848 просмотра

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В Тбилиси полиция задержала гражданина Украины во время антиправительственных протестов, изъяв перцовый баллончик и телефон. Задержанному грозит до 9 лет заключения по подозрению в организации группового насилия.

Вечером 5 декабря в Тбилиси полиция задержала гражданина Украины в рамках расследования акций протеста. Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал "Рустави 2", пишет УНН.

Правоохранители объяснили задержанному, что он находится под стражей в открытом уголовном производстве по организации группового насилия, руководства, участия в нем и совершения преступного деяния по публичному приглашению,

- сообщает издание.

Задержанного доставили в отделение полиции. Из его рюкзака изъяли перцовый баллончик и мобильный телефон.

Предметы уже опечатаны и, вероятно, будут направлены на экспертизу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет,

- пишет "Рустави 2".

В Тбилиси восьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты. Как сообщает "Эхо Кавказа" митингующие перекрыли проспект Руставели.

Акции протеста проходят и в других крупных городах Грузии, в частности в Кутаиси правоохранители задержали 14-летнего ребенка. В момент задержания он был без сознания.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.

после официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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