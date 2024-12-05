Во время антиправительственных протестов в Тбилиси задержали украинца-СМИ
Киев • УНН
В Тбилиси полиция задержала гражданина Украины во время антиправительственных протестов, изъяв перцовый баллончик и телефон. Задержанному грозит до 9 лет заключения по подозрению в организации группового насилия.
Вечером 5 декабря в Тбилиси полиция задержала гражданина Украины в рамках расследования акций протеста. Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал "Рустави 2", пишет УНН.
Правоохранители объяснили задержанному, что он находится под стражей в открытом уголовном производстве по организации группового насилия, руководства, участия в нем и совершения преступного деяния по публичному приглашению,
Задержанного доставили в отделение полиции. Из его рюкзака изъяли перцовый баллончик и мобильный телефон.
Предметы уже опечатаны и, вероятно, будут направлены на экспертизу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет,
В Тбилиси восьмой день подряд продолжаются антиправительственные протесты. Как сообщает "Эхо Кавказа" митингующие перекрыли проспект Руставели.
Акции протеста проходят и в других крупных городах Грузии, в частности в Кутаиси правоохранители задержали 14-летнего ребенка. В момент задержания он был без сознания.
Напомним
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.
после официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.
Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции.