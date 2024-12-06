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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД отреагировали на сообщение о задержании украинца в Грузии

Киев  •  УНН

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Посольство Украины в Грузии проверяет сообщение о задержании гражданина Украины во время протестов. Отправлены официальные запросы в МВД Грузии для установления личности и подтверждения гражданства задержанного.

Посольство Украины в Грузии проверяет информацию о задержании гражданина Украины во время протестов в Грузии. Отправлены официальные запросы в МВД Грузии для проверки гражданства этого человека.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

То что касается Грузии. Спросили о нашем гражданине. Мы видели сообщение о властном грузинском телеканале Rustavi 2 о том, что правоохранительные органы задержали гражданина Украины. Наше посольство в Грузии находится в Контакте, общается с адвокатами, журналистами этого канала, чтобы проверить этот факт, подтвердить или опровергнуть эту информацию

- сказал Тихий.

 он отметил, что Украина в курсе об этой ситуации и всех запросах, общение происходит для того, чтобы идентифицировать именно гражданство этого человека.  

Кроме того, наше зарубежное дипломатическое учреждение направило официальные запросы в МВД Грузии для проверки этой информации и установления личности этого вероятного задержанного. Речь идет о проверке гражданства этого человека

- отметил представитель. 

Дополнение

Грузинский оппозиционный телеканал "Рустави 2" сообщал, что вечером 5 декабря в Тбилиси полиция задержала гражданина Украины в рамках расследования протестных акций.

 в Грузии суд арестовал лидера оппозиционной коалиции "за перемены" Ника Гварамия на 12 суток.

 Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений.   после официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
tbilisiТбилиси
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия