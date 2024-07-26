Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, вероятно, готовился к совершению других преступлений, пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

"Сейчас правоохранители анализируют и изучают содержание материалов, которые были изъяты из телефона подозреваемого. В частности, речь идет о скриншотах переписок, поисковых запросов о деятельности местных органов власти и конкретных лиц. Вероятно, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион готовился к совершению других преступлений", - сообщили в МВД.

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В частности, во время брифинга правоохранителей во Львове указали, что "проанализировали, осмотрели телефон, там фамилии других политиков, есть депутаты, заседания облсоветов и т.д. Он интересовался. Это уже, видите, даты 21-е, 23-е".

"Обратите внимание, 21.07 - это день, когда он выезжал из Львова, через два дня, через полтора дня после совершения убийства, то есть, он уже... это его психологический портрет, он уже отошел от того, что он сделал, и уже, возможно, готовил следующую акцию", - сказал Клименко.

Также во время показа на брифинге найденного в телефоне, в частности, указали, что "вот такие например у него были инструкции", показав снимок с текстом "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ".

Правоохранители также проверяют версию о причастности российских спецслужб к организации убийства Ирины Фарион.

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