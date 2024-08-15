Подоляк о курской операции: добавлена новая тема потенциальных переговоров - о территориальной целостности рф

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя операцию ВСУ в Курской области, заявил, что наконец добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров - о территориальной целостности рф. Однако он отметил, что Украина еще чрезвычайно далеко от справедливого мира. Но Киев свой очередной ход сделал. Теперь время приложиться союзникам, передает УНН.

"Зафиксируем промежуточные существенные изменения в мировом информационном поле. Самые громкие критики западной поддержки Украины, главные сторонники немедленного мира на российских условиях, крупнейшие проповедники "деэскалации" - все они демонстративно притихли. Изменения линии фронта показали, насколько эффективно инвестируется военная и финансовая помощь", - написал Подоляк.

По его словам, деэскалация работает, определенное принуждение к миру действует, противник правильно реагирует только на применение грубой силы.

"Наконец добавлена новая, справедливая тема потенциальных переговоров - о территориальной целостности рф. Чувствуется, как успехи на одном участке фронта поднимают моральный дух повсюду: среди украинских военных и в тылу. Соответственно подавлены россияне. "Специальная операция" внезапно оказалась для них полноценной войной, и они теряют не только жизни людей, на которых им безразлично, но и целые районы с десятками населенных пунктов", - отметил Подоляк.

Он отметил, что цена войны быстро растет, остатки репутации исчезают.

"Мы еще чрезвычайно далеко от справедливого мира. Никакие потери - пока - не меняют намерения кремля уничтожить украинскую государственность и нацию. Но Украина свой очередной ход сделала. Теперь время приложиться нашим союзникам", - заявил Подоляк.

Подоляк назвав головні політичні цілі наступу України у курській області

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру.

Всего с начала операции на территории курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1 150 квадратных километров территории рф, и 82 населенных пункта.