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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подоляк назвал главные политические цели наступления Украины в курской области

Подоляк назвал главные политические цели наступления Украины в курской области

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 16:09  •  10925 просмотра

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Советник главы ОП очертил задачи операции: перерезать логистику РФ, отодвинуть артиллерию, показать слабость руководства РФ и перенести войну на территорию агрессора. Украина не планирует оккупацию, а только уничтожение военных объектов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал политические цели наступления Украины в курской области, среди которых - перерезать логистические маршруты, которые позволяют россиянам эффективно подвозить резервы по всей линии фронта, выдавить российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы ее нельзя было использовать по гражданскому населению, показать несостоятельность российского руководства и перенос войны на территорию рф. Об этом Подоляк рассказал в интервью изданию "Медуза", передает УНН.

Детали

Как отметил Подоляк, военные цели может комментировали только военное командование и назвал 4 главные политические цели Украины.

Первая - Украина ведет оборонительную войну, выдавливая российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы ее нельзя было использовать по гражданскому населению. Вторая задача - перерезать логистические маршруты, которые позволяют россиянам эффективно подвозить резервы по всей линии фронта. Рокадные дороги, центры накопления, тренинговые центры - это тоже разрушается. Кстати, Украина не ставит целью оккупировать эту территорию, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты. Социальные объекты остаются под контролем рф - для Украины они не имеют никакой ценности

- сказал Подоляк.

Он также отметил, что третья задача заключается в том, чтобы показать несостоятельность российского гражданского и военного руководства.

Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые эффективные решения и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией. В этом смысле мало что изменилось со времен вагнеровского похода 2023 года. Соответственно, для наших партнеров должно быть очевидно, что россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски, которые постепенно нарастают из-за войны

- добавил Подоляк.

Четвертой целью Подоляк назвал перенос войны на территорию РФ.

При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди: они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет чуть ли не на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совсем другую ситуацию. Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Возможно, наконец начнется какая-то дискуссия о том, что это за война и к каким последствиям она приведет

- сказал советник.

При этом он подчеркнул, что Украина не ставит цели, которые ставит перед собой россия, когда заходит на территорию, проводит оккупационные действия, создает оккупационные администрации. По его словам, операция в курской области это операция по уничтожению военных объектов в этом регионе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации на Курщине, где обсудили вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур.

Павел Башинский

Павел Башинский

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