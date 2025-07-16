Под Киевом водитель на легковушке сбил ребенка на пешеходном переходе

В Белой Церкви под Киевом в результате аварии пострадал ребенок, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08:34 в Белой Церкви.

Правоохранители предварительно установили, что 25-летний водитель ВАЗ, двигаясь по Александрийскому бульвару, допустил наезд на малолетнего ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 9-летнего пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали - говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).

Напомним, в Тернополе военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму и обезображивание лица.