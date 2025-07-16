Під Києвом водій на легковику збив дитину на пішохідному переході
Київ • УНН
У Білій Церкві 25-річний водій ВАЗ збив 9-річну дитину на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалого госпіталізували з тілесними ушкодженнями, розпочато досудове розслідування.
У Білій Церкві, що під Києвом, внаслідок аварії постраждала дитина, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні близько 08:34 в Білій Церкві.
Правоохоронці попередньо встановили, що 25-річний кермувальник ВАЗ, рухаючись по Олександрійському бульвару, допустив наїзд на малолітню дитину, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії 9-річного потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували
Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).
Нагадаємо, у Тернополі військовослужбовця засудили до п'яти років позбавлення волі за ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії п'ятирічна дівчинка отримала тяжкі травми, включаючи черепно-мозкову травму та знівечення обличчя.