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Почти половина боев на фронте сосредоточена на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников, всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений. От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Почти половина боев на фронте сосредоточена на двух направлениях - Генштаб

Почти половина из 77 боев на фронте с начала текущих суток произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 июня, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты Гарбузы Харьковской области; Тимоновичи, Хриновка Черниговской области; Марьино, Дмитровка, Порозок, Великая Писаревка, Мезеновка, Ездецкое, Бачевск Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток активных наступательных действий не зафиксировано, однако противник совершил 96 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское – в настоящее время вражеские атаки отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного – был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала десять раз, вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское и в сторону Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки, Дружелюбовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григоровки.

Четыре атаки вражеских подразделений отбили наши воины на Краматорском направлении в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении всего за сегодня противник атаковал восемь раз, недалеко от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Полтавка и Владимировка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле – в сторону Новополя, Запорожья, Комара. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Малиновка. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации наступали в районе Каменского. Всего на направлении произошло одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенному пункту Отрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений, как указано, не претерпела.

Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага24.06.25, 08:19 • 2274 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
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