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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине на учете более 4,6 млн переселенцев

В Украине на учете более 4,6 млн переселенцев

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 10:35  •  23077 просмотра

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По состоянию на май 2024 года более 4,6 миллиона украинцев были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине из-за продолжающейся войны.

По состоянию на май 2024 года в Украине зарегистрировано более 4,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Более 6 млн украинцев, которые выехали из страны, находятся в Европе, и из них 4 млн получили временную защиту. Об этом во время Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе заявила член Европейского комитета по социальным правам Алла Федорова, передает корреспондент УНН.

По состоянию на май 2024 года, более 4,6 млн украинцев зарегистрированы, как ВПЛ в Украине. Более 6 млн украинцев, которые покинули Украину оказались в Европе, а 4 млн из них получили временную защиту

- говорит Федорова.

Она сказала, что война стала социальным вызовом в Украине, поэтому проект Совета Европы до 2022 года подготовил отчет имеющихся потребностей.

Миллионы новых ВПЛ нуждаются в социальном обеспечении. Существовала огромная потребность в их обеспечении, 0,5 млрд евро было выплачено ВПЛ в течение первых полгода войны. Мы обеспечили работу по распределению международной помощи для более уязвимой категории людей

- добавила Федорова.

Напомним

В настоящее время в Украине зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства.

Парламент хочет внести некоторые изменения для ВПЛ в программе еОселя: что предлагают изменить26 июня 2024, 16:36 • 29249 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
sovet-yevropiСовет Европы
vilnyusВильнюс
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
polshaПольша
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