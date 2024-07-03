В Украине на учете более 4,6 млн переселенцев

По состоянию на май 2024 года в Украине зарегистрировано более 4,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Более 6 млн украинцев, которые выехали из страны, находятся в Европе, и из них 4 млн получили временную защиту. Об этом во время Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе заявила член Европейского комитета по социальным правам Алла Федорова, передает корреспондент УНН.

По состоянию на май 2024 года, более 4,6 млн украинцев зарегистрированы, как ВПЛ в Украине. Более 6 млн украинцев, которые покинули Украину оказались в Европе, а 4 млн из них получили временную защиту - говорит Федорова.

Она сказала, что война стала социальным вызовом в Украине, поэтому проект Совета Европы до 2022 года подготовил отчет имеющихся потребностей.

Миллионы новых ВПЛ нуждаются в социальном обеспечении. Существовала огромная потребность в их обеспечении, 0,5 млрд евро было выплачено ВПЛ в течение первых полгода войны. Мы обеспечили работу по распределению международной помощи для более уязвимой категории людей - добавила Федорова.

Напомним

В настоящее время в Украине зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства.

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