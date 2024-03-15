По Одессе враг ударил баллистикой, выпустив из оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М" - Силы обороны Юга

Российские войска нанесли удар по Одессе, унесший жизни 14 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, сообщили в Силах обороны юга Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив с временно оккупированного Крыма ракеты Искандер-М. В результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, автомобили скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Как указано, спасатели ликвидировали пожар. Продолжается разбор завалов.

"По имеющимся данным погибли 14 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, среди них 8 спасателей", - отмечается в сообщении.

Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер